Yara øker bunnlinjen

– Jeg er stolt av å annonsere at vi tar videre steg for å muliggjøre hydrogenøkonomien, ved å etablere en ny global enhet - Yara Clean Ammonia - for å gripe vekstmuligheter innen karbonfrie matvareløsninger, skipsfart og andre bruksområder for karbonfri ammoniakk, og dra nytte av våre unike posisjoner innen produksjon, handel og skipning av ammoniakk, sier Holsether.