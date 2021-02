Svakere tall enn ventet

– Jeg er tilfreds med at vi i fjerde kvartal har klart å levere både topp- og bunnlinjevekst, samtidig som vi har økt våre reklameinvesteringer. Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem. «Out of home» -sektoren, som utgjør om lag 25 prosent av vår omsetning, har blitt sterkt påvirket av omfattende coronarestriksjoner, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.