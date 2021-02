Orkla-aksjen endte torsdag ned 3,1 prosent til 81,00 kroner. Selskapet kom torsdag morgen med regnskapet for fjerde kvartal og hele 2020. Driftsresultatet kom inn under forventningene , og merkevarekonsernet ligger an til å bomme på målet om å øke driftsmarginen med 1,5 prosentpoeng innen 2021.