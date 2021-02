23. februar presenterer Tomra sine kvartalstall. Panteselskapet ventes å legge frem en EBITDA på 435 millioner kroner for fjerde kvartal 2020, sammenlignet med en EBITDA på 408 millioner kroner for samme periode året før. Det fremgår av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt fra åtte meglerhus.