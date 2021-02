Sterkere resultat for Røkkes Rec Silicon

– Dette er veldig oppmuntrende for vår ambisjon om å etablere en «lav-karbon solverdikjede» i EU og USA for å støtte disse attraktive solmarkedene. Samtidig har vi fremgang i diskusjonene med batteriselskaper om bruk av silangass for å lage mer effektive batterier, så jeg er veldig optimistisk for at vi skal bygge en lønnsom portefølje for å gjenåpne vårt anlegg på 1,7 milliarder dollar i Moses Lake, skriver Torvund.