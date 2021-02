– Etter å ha levert et positivt 2019 gikk selskapet inn i 2020 med optimisme. Ryggsekken av svake økonomiske resultater vi opparbeidet oss før 2019 ble imidlertid for tung å bære når vi plutselig fikk coronasituasjonen å håndtere. Resultatet er dessverre at vilkårene for forsvarlig drift ikke lengre er tilstede for selskapet, sier verftets styreleder Kristian Eilertsen i en pressemelding.