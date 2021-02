Omsetningen økte med 25 prosent og resultatet snudde fra minus til pluss

BEWIs driftsinntekter for fjerde kvartal 2020 endte på 130,2 millioner euro, opp med 25 prosent fra tilsvarende periode i 2019. Justert EBITDA for kvartalet endte på 16,4 millioner euro, opp fra 9,5 millioner euro for samme periode i 2019, fremgår det av kvartalsrapporten onsdag.

Resultatet etter skatt i fjerde kvartal snudde fra minus 2,9 millioner euro i 2019 til pluss 13,5 millioner i fjor.

For hele 2020 hadde BEWI driftsinntekter på 462,6 millioner euro, mot 429,9 millioner året før, og et nettoresultat på 30 millioner euro, mot 5,6 millioner i 2019.

«Vi har en vekst på 25 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2019, drevet av økte volumer i alle segmenter og av bidrag fra oppkjøpte selskaper. De fleste av våre driftsenheter leverer også en forbedret EBITDA», uttaler Christian Bekken, adm. direktør i BEWI, i en børsmelding.

Selskapet kjøpte det norske emballasje-selskapet BDH i august, og integrasjonen med BEWI's virksomhet i Norge gikk som planlagt i fjerde kvartal. Selskapet solgte også eiendommer i Nederland for cirka 33 millioner euro i kvartalet, i tråd med sin strategi om å selge eiendommer for å frigjøre kapital til videre vekst.

Basert på selskapets økonomiske stilling, investeringsplaner og vekstambisjoner, foreslår styret i BEWI å betale et utbytte på 0,42 kroner per aksje for regnskapsåret 2020.

Les hele kvartalsrapporten her.

BEWi (Mill. EUR) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 130,2 104 Driftsresultat 10,6 1,2 EBITDA 19,5 8,6 Resultat etter skatt 13,5 -2,9