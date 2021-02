Meglerhus hever kursmålet og anbefaler nå kjøp

Norne Securities oppgraderer Endúr fra en hold- til en kjøpsanbefaling og hever samtidig kursmålet fra 1,35 til 1,50 kroner.

«Endúr hadde ambisjoner om å vokse betydelig gjennom oppkjøp for å nå sine lovende mål, og alt ble utført perfekt», skriver Norne Securities i en oppdatering. Meglerhuset minner om at Endúr har kjøpt selskapet Oceano (Installit), BMO Entreprenør, Artec Aqua og til slutt Marcon i løpet av 2020 og begynnelsen av 2021

Tallknuserne er fornøyd med det som beskrives som et imponerende oppkjøpstempo og utelukker ikke at Endúr når inntektsmålet for 2022 et år i forveien.

«Videre er det også oppmuntrende å se marginene på de oppkjøpte selskapene», skriver Norne Securities.

Onsdag omsettes aksjen for 1,20 kroner, opp 2,1 prosent.