Vil fange karbon med Røkke

Elkem holder for tiden på med en mulighetsstudie for etablering av karbonfangst i norske smelteverk, og har i den forbindelse inngått avtaler med to alternative teknologileverandører, skriver selskapet på sine hjemmesider torsdag.

Disse leverandørene er Aker Carbon Capture og Saipem. Førstnevnte bekrefter avtalen i en separat børsmelding.

– Med våre utprøvede og HMS-vennlige løsninger, kan selskaper som Elkem redusere CO2-utslipp uten å introdusere nye, farlige utslipp på stedet, sier Aker Carbon Capture-sjef Valborg Lundegaard i en kommentar.

– Har kommet langt allerede

– Vi har allerede kommet langt med vår biokarbon-strategi, og har klart å redusere direkte, fossile CO2-utslipp med 20 prosent på våre norske smelteverk, sier Elkems klimadirektør Trond Sæterstad, og legger til at denne avtalen åpner for å «ta betydelige skritt».

Studien vurderer den tekniske og økonomiske muligheten for å installere karbonfangst på Elkems fabrikker i Bjølvefossen, Bremanger, Rana, Salten og Thamshavn. Prosjektet har fått støtte fra Gassnovas CLIMIT-program.

Funnene i studien vil bli overført til Elkems fabrikker utenfor Norge, inklusive sitt ferrosilikon-anlegg på Island. Studien vil bli fullført i andre kvartal 2021, og SINTEF og Norsk Energi vil bidra som partnere i prosjektet.

Elkem er også en del av CO2 Hub Nordland, et Gassnova-støttet prosjekt som samler fylkets prosessindustri med et mål om å fange over 1,2 millioner tonn CO2 årlig.