Quantafuel styrker ledelsen

Quantafuel har i forbindelse med planene om internasjonal vekst og videre fokus på teknologiutvikling ansatt Christian Lach som viseadm. direktør og kommersiell direktør, opplyses det i en melding.

Han kommer fra kjemikaliegiganten BASF og stillingen som leder for ChemCycling, et prosjekt for kjemisk resirkulering av plastavfall.

I en kommentar fra Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn omtales Lach som en av de mest anerkjente profilene i bransjen for kjemisk resirkulering.

Videre heter det – fra ikke bare Bøhn, men også Lach selv og BASF – at ansettelsen bringer Quantafuel og BASF enda tettere i sitt samarbeid.