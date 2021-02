Snur minus til pluss

Scana er godt i gang med transformasjonen til å bli et maritimt industriselskap med fokus på utstyr og tjenester til global skipsnæring, olje og gass.

Driftsinntektene steg fra 84,8 til 94 millioner kroner i fjerde kvartal, og minusresultatene ble snudd til pluss.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 5,3 til pluss 12,9 millioner kroner, hvorav regnskapet ble godskrevet med gevinst fra eiendomssalg på 12 millioner kroner.

Selskapet karakteriserer resultatene som sterke, til tross for et krevende marked som følge av corona og lavere oljepriser. Kvartalet viser at grepene som er tatt på kostnadssiden får ønsket effekt, og prosjektgjennomføringen i porteføljeselskapene beskrives som god.

Havvind-prosjekter

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven 220 millioner kroner, 56 prosent høyere enn på samme tid året før. Ordreboken gir ifølge rapporten god visibilitet for kommende kvartaler, og inneholder strategisk viktige prosjekter innenfor havvind.

Ordreinngangen i kvartalet var preget av at prosjekter skyves ut i tid som følge av corona, men konsernet har «en sterk ordrebok salgspipeline» inn i 2021.

Rapporten her.

Scana (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 94,0 84,8 Driftsresultat 11,3 (7,9) Resultat før skatt 11,6 (7,0) Resultat etter skatt 8,3 (3,5)