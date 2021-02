Doblet på driften

Kongsberg Automotive (KOA) økte i fjerde kvartal justert driftsresultat med 47 prosent til 22 millioner euro.

Selskapet har i hele 2020 vært påvirket av Covid-19-situasjonen, som har preget bilindustrien tungt. I fjerde kvartal har KOA imidlertid sett en sterk rebound i salg og nye ordrer, og selskapet skriver i rapporten at produksjonsnivåene har økt raskere enn forventet.

Inntektene steg i fjorårets siste kvartal 6 prosent til 298,5 millioner euro, inkludert negative valutaeffekter på 14 millioner euro. I faste valutaer var veksten sammenlignet med året før på rundt 11 prosent.

Tallene for hele 2020 er ikke like lystig lesning, og selskapet endte opp med et underskudd før skatt på 123,2 millioner euro. Det er en kraftig nedgang fra 2019-overskuddet på 43,5 millioner euro.

Kongsberg Automotive (Mill. EUR) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 298,5 280,8 Driftsresultat 21,7 11,0 Resultat før skatt 9,4 5,6 Resultat etter skatt 9,1 5,7