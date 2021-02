Omsetningen bikket en halv milliard i fjor

Industriselskapet Goodtech økte driftsinntektene til 137 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor fra 188 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet snudde til 2,1 millioner, fra minus 7,9 millioner i 2019.

Resultatet før skatt endte på minus 0,8 millioner kroner, mot et tap på 9,4 millioner i fjerde kvartal 2019.

For 2020 sett under ett endte selskapet med driftsinntekter på 516 millioner kroner, mot 449 millioner i 2019. Resultatet før skatt bedret seg til 1,1 millioner fra et tap på 0,8 millioner i 2019.

Goodtech rapporterer om at regionene har opprettholdt høy aktivitet og gode marginer i kvartalet, til tross for lavere aktivitet generelt i markedet. Prosjektgjennomføringen i kvartalet har vært lite påvirket av covid-19, blant annet gjennom økt bruk av digitale verktøy.

Ordrereserven gikk noe ned fra tredje til fjerde kvartal i fjor, fra 255 til 232 millioner, men den var stryket ved utgangen av fjoråret sammenlignet med utgangen av 2019, 232 millioner mot 211 millioner.

Margrethe Hauge tiltrådte som ny konsernsjef i Goodtech fra 1. januar 2021, og skal videreutvikle Goodtech som teknologi- og ESG-selskap.

Les hele kvartalsrapporten her.

Goodtech (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 137 118 Driftsresultat 2,1 -7,9 Resultat før skatt -0,8 -9,4 Resultat etter skatt -1,7 -9,5