Solgte alt i REC Silicon – tror ikke Røkke kan løfte aksjen

Investor Nicolay Grove var 7. største aksjonær i REC Silicon, med 4,5 millioner aksjer til en kostpris på litt i overkant av 5 kroner. I løpet av uken som gikk solgte han seg helt ut, og torsdag opplyste han på twitter at de siste aksjene ble solgt til en kurs på 18 kroner.

Det var dette han drømt om for to år siden, men at det tok litt lengre tid enn han hadde regnet med, sier han til Finansavisen. I videointervjuet over bekrefter han at gevinsten ble på rundt 60 millioner kroner.

Sendte aksjen ned

Mange hadde fulgt Grove i REC og da det ble kjent at han var ute, bidro det til å sende aksjekursen ned fra dagens høyeste på 18,45 kroner til 16,60 kroner torsdag. På det meste fredag falt aksjen til 14,84 kroner, før den snudde opp igjen og sluttet på 17,19 kroner.

– Tror du aksjen skal videre ned?

– Det har jeg ikke gjort meg opp noen sånn veldig formening om, sier Grove til Finansavisen.

– Kan Kjell Inge Røkke løfte aksjen opp igjen?

- Nei, da må han kjøpe seg opp, sier han i videointervjuet under.

Selv vurderer han kanskje å gå inn igjen hvis aksjen raskt faller under siste emisjonskurs på 10,80 kroner.