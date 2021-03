Quantafuel har inngått en avtale med Corepla og Saipem om å i fellesskap fremme modeller for sirkulær økonomi for plastavfall og bygging av anlegg for kjemisk gjenvinning i Italia, opplyses det i en børsmelding.

– Vi tar enda et stort skritt fremover i å øke vår internasjonale tilstedeværelse og rulle ut store kapasitetsanlegg basert på Quantafuels teknologi, sier Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn i en kommentar.