Vard tror på mer vind og fisk

Den italienske verftsgruppen Fincantieris divisjon for bygging av offshore- og spesialskip, i hovedsak Vard, fikk et svakt negativt driftsresultat før nedskrivninger på 5 millioner euro i 2020, en betydelig forbedring fra året før. Omsetningen steg med 19 prosent til 389 millioner euro.

Det er resultatet etter at det ble levert syv nybygg fra Vard i fjor. Blant disse var et konstruksjonsskip som ble bygget for Island Offshore, tre fiskefartøyer og to ferger.

Mer til fornybarindustrien

Gjennom fjoråret fikk Vard flere ordrer på bygging av skip som skal benyttes i fornybarindustrien.

Selskapet fikk blant annet sin første ordre for bygging av et serviceskip for vedlikehold av vindparker. Skipet ble bestilt av Ørsted og skal benyttes på vindparkene i Greater Changhua utenfor Vietnam. Selskapet fikk også bestilling på et kabelleggingsfartøy som nederlandske Van Oord skal benytte på dypvanns vindparker.

I tillegg til dette mottok Vard ordre fra det amerikanske selskapet Ocean Infinity på bygging av åtte flerbruksskip som blant annet skal benyttes ved innsamling av data på havbunnen.

Over 10 mrd. i ordreboken

Vard har fire skip for levering i år, 11 i 2022 og seks deretter.

Ved utgangen av 2020 hadde Fincantieris offshore- og spesialskip-divisjon bestillinger på nybygg for totalt 874 millioner euro, tilsvarende 10,4 milliarder kroner. Det er omtrent det samme som et år tidligere..

Fincantieri venter at divisjonen for offshore- og spesialskip vil ha samme ordreinngang som i 2020, med stort fokus på skip til offshore vind og fiskeri.