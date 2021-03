80 mister jobben i Borgestad

Borgestads svenske datterselskap Höganäs Borgestad har inngått en strategisk avtale med tyske Refratechnik Cement og Refratechnik Steel om kjøp av steinprodukter for videresalg.

Avtalen med Refratechnik, som er en betydelig leverandør av ildfaste kvalitetsprodukter, gjelder fra 1. april.

Som en konsekvens starter Höganäs Borgestad prosessen for å avvikle produksjonslinjen for standardproduksjon av ildfast stein i Bjuv i Sverige med virkning fra september.

Dette vil redusere arbeidsstokken med rundt 70 ansatte. Avviklingskostnadene er foreløpig estimert til fem millioner kroner til regnskapsføring i første kvartal.

TAR VEIVALG: Konsernsjef Pål Feen Larsen i Borgestad. Foto: Borgestad

I tillegg vil salgskontorene i Malaysia og på Kypros legges ned og ytterligere rundt ti ansatte vil miste jobben.

– Starten på et nytt kapittel

Höganäs Borgestads produksjon av ildfaste masser og spesialprodukter skal fortsette.

Avtalen med Refratechnik ventes å forbedre Borgestads EBITDA med minst 25 millioner årlig fra og med 2022, mens kapitalbindingen vil forbedres med 90-120 millioner kroner innen 12 måneder etter at produksjonen er avviklet.

– Dette er starten på et nytt kapittel for Borgestad. Avtalen med Refratechnik er viktig for konsernet, og vil bidra til optimalisering av driften fremover og legge til rette for ytterligere vekst i Norden og økt lønnsomhet, sier toppsjef Pål Feen Larsen.

Nedskrivninger i Polen

Etter et sterkt tredje kvartal der både omsetning og EBITDA var tilbake til pre-pandemi-verdier, leverte Borgestad et svakt fjerde kvartal i fjor. Bunnlinjen viste et tap på 181 millioner kroner.

Hovedgrunnen var at selskapet tok nedskrivninger på shoppingsenteret i Polen, Agora Bytom, på 106 millioner kroner.

«Statistikken for 2020 viser at omsetningen kommer raskt tilbake etter nedstengningene», heter det i kvartalsrapporten.

Kjøpesenteret er konsernets viktigste investering og utgjør over halvparten av balansen.