BEWI bygger ny fabrikk og signerer intensjonsavtale

BEWI skal bygge en ny emballasjefabrikk på Jøsnøya på Hitra, som blir selskapets mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av fiskekasser. I tillegg skal det kunne produseres gjenbrukskasser og gjenbrukspaller. Fabrikken vil også være en lager- og logistikkhub for konsernets leveranse av andre typer emballasjeprodukter til oppdrettsindustrien, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

BEWI har også signert en intensjonsavtale med KMC Properties, som eier tomten det skal bygges på og som også vil eie fabrikkbygningen.

Selskapet har fem fabrikker fra før i Norge, inkludert en fabrikk under oppføring på Senja. Planen er at den nye fabrikken skal stå klar i løpet av 2022 og satsingen vil medføre opp mot et tjuetalls nye arbeidsplasser på øya.

BEWI har startet dialogen med kommunen om utviklingsprosjektet, og er i forhandlinger med flere samarbeidspartnere og leverandører til det nye anlegget.