Deler ut 142 mill. til Freyr

Enova har tildelt Freyr 142 millioner kroner som delfinansiering for utvikling og bygging av selskapets planlagte pilotanlegg i Mo i Rana, opplyses det i en melding.

– Det er viktig for Enova at den norske batteriproduksjonen blir så klimavennlig som mulig, og vi er gjerne med og reduserer risikoen knyttet til mer klimavennlig teknologi, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad i en kommentar, og mener det er gledelig å se at norske aktører går foran i det globale batterikappløpet.

For bare et par uker siden mottok selskapet også utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge.

Byggestart

Anlegget skal bli Freyrs første produksjonsanlegg for rene battericeller, og byggingen er ventet å starte i andre kvartal 2021.

Selskapets mål er å innen 2025 kunne skalere til 43 GWh med kostnadseffektiv og ren produksjonskapasitet for battericeller.

– Enova-tildelingen støtter vår beslutning om å utvikle Freyrs og Norges første fabrikk for produksjon av litium-ion battericeller. Midlene er utløsende for vårt pilotanlegg, sier Freyr-sjef Tom Einar Jensen.

Freyr inngikk i slutten av januar en avtale om å fusjonere med Alussa Energy Acquisition Corp, og vil dermed noteres på New York Stock Exchange.

Navnet på det nye selskapet vil bli Freyr Battery, og transaksjonen tilfører anslagsvis 850 millioner dollar, tilsvarende 7,3 milliarder kroner til selskapet, inkludert en forpliktet «PIPE»-investering (Private Investment in Public Equity) på 600 millioner dollar.