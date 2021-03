Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 mrd.

LIVE: Se presentasjonen av salget her fra klokken 09.00

Norsk Hydro har inngått en avtale om å selge forretningsområdet Rolling til KPS Capital Partners, opplyses det i en børsmelding.

Prislappen er satt til 1,4 milliarder euro, tilsvarende 14,2 milliarder kroner.

Salget omfatter syv anlegg, ett FoU-senter og internasjonale salgskontorer. Forretningsområdet har rundt 5.000 ansatte, hvorav 650 i Norge og resterende hovedsakelig i Tyskland.

Strategisk gjennomgang

Rolling hadde i 2020 inntekter på 23,9 milliarder kroner, tilsvarende 17,3 prosent av Norsk Hydros omsetning.Forretningsområdet solgte i løpet av året 864.000 tonn aluminimum, hovedsaklig til bruk i drikkebokser, folie, litografiske plater, bilkomponenter og generelle tekniske produkter.

Tilbake i 2019 startet Hydro en strategisk gjennomgang av forretningsområdet Rolling, sammen med andre strategiske tiltak for økt lønnsomhet og bærekraft.

- Vi har nå konkludert, og forretningsområdet Rolling vil fortsette sin utvikling under nytt eierskap. Dette er en god løsning, både for Hydro og for de ansatte i Rolling,som vil fortsette arbeidet og vokse videre i et nytt, rendyrket nedstrømselskap, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra konkurransemyndigheter, noe Hydro venter i løpet av andre halvdel 2021