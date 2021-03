– Norsk Hydro skal stige på dette

Se presentasjonen LIVE her.

Norsk Hydro meddelte markedet i morgentimene at selskapet selger virksomheten for valsede produkter for 1,38 milliarder euro, i en transaksjon som ventes sluttført i andre halvår i år.

«Det er usikkerhet rundt hvordan markedet vil reagere på den oppnådde prisen, men etter vårt syn ligger den noe høyere enn det som på forhånd var forventet, og med ytterligere drahjelp av de for Hydro reduserte pensjonsforpliktelsene venter vi en positiv reaksjon ved åpning i dag», skriver DNB Markets i sin aksjerapport fredag morgen.

Arctic Securities finner ifølge TDN Direkt også transaksjonen som støttende, og viser til den historisk lave avkastningen på sysselsatt kapital i tillegg til et moderat EBITDA-bidrag – på meglerhusets egne estimater.

Hydro-sjef vil legge frem transaksjonen på en presentasjon klokken 09.00.