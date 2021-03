Spetalen laster opp med aksjer for flere millioner

Oppdaterte aksjonærlister viser at Øystein Stray Spetalen har økt sin eksponering i børsnykommeren Rana Gruber med litt over 212.000 aksjer. Han har dermed i overkant av 2,44 millioner aksjer i selskapet gjennom Tycoon Industrier, hvilket gjør investoren til den nest største aksjonæren i Rana Gruber. Basert på dagens aksjekurs verdsettes aksjeposten til 180 millioner kroner.

Samtidig har lillebror Eigil Stray Spetalen sikret seg litt over 173.000 nye aksjer gjennom selskapet Kristianro. Med litt over 573.000 aksjer totalt gir det 10. plass på listen over de største aksjonærene.

I forkant av børsnoteringen i slutten av februar foretok Rana Gruber et nedsalg av nærmere 18,7 millioner aksjer til kurs 49,50 kroner. I løpet av første dag på Euronext Growth steg aksjen til 65,90 kroner.

Denne uken fikk Rana Gruber innpass i Dovre-porteføljen.

Mandag omsettes aksjen for 74 kroner, opp 9,0 prosent.