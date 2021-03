Regjeringen pauser Rolls-Royce-salg

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet Rolls-Royce om at det planlagte salget av Bergen Engines AS til TMH Group skal stanses i medhold av sikkerhetsloven.

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken, og det kan ikke utelukkes at et salg kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Bergen Engines har ikke vært underlagt sikkerhetsloven og har ikke leverandørklarering eller sikkerhetsavtale med Forsvaret. Men selv om Bergen Engines pr. i dag ikke er underlagt sikkerhetsloven etter § 1-3 og lovens § 10-1 om eierskapskontroll således ikke kommer til anvendelse, utelukker ikke det bruk av ulike deler av sikkerhetsloven i denne saken, heter det.

Departementet forutsetter at eventuell kunnskapsoverføring i tilknytning til due diligence og beslektet aktivitet stanses inntil dette er avklart.

Justis- og beredskapsministeren har i dag sendt brev til Stortingets presidentskap om å få holde en muntlig redegjørelse om Bergen Engines-salget.