Coronakrisen har ført til at folk flest har måtte se seg nødt til å sitte hjemme i store deler av 2020. Det har ført til en kraftig oppgang for leketøysprodusenten LEGO, som kan melde om en salgsvekst blant forbrukerne på 21 prosent i forhold til året før.

Det melder LEGO i en pressemelding knyttet til fremleggelsen av årsresultatet.

De totale inntektene endte på 43,7 milliarder danske kroner, en oppgang på 13 prosent. Driftsresultatet i løpet av året ble 12,9 milliarder, og resultatet steg 19 prosent til 9,9 milliarder.

Ifølge pressemeldingen økte salgene mest i Kina, Sør- og Nord-Amerika, Vest-Europa og Asia-Stillehavsregionen.

Store investeringer

– De siste to årene har vi gjort store investeringer i tiltak designet for å støtte langsiktig vekst. I 2020 begynte vi å se fordelene med disse, spesielt innen e-handel og produktinnovasjon, skriver administrerende direktør Niels B. Christensen i meldingen.

– Vi vil øke investeringene ytterligere i løpet av det kommende året med et fortsatt fokus på innovativt spill, merkevaren vår, digitalisering og utvikling av et «omnichannel» detaljhandelsnett.

Han skriver videre at selskapet har et solid digitalt fundament, men at det må må bevege seg raskere.

– Det siste året har vist viktigheten av å ha en smidig, responsiv virksomhet bygget på sterke digitale fundamenter. Vi vil videreutvikle våre evner på dette området, slik at vi er godt posisjonert for å møte de utviklende behovene til våre detaljhandelspartnere og forbrukere nå og på lang sikt.