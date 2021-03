ABG Sundal Collier: Verdsettelse er nær høyeste nivå noensinne

ABG Sundal Collier har ifølge en analyse nedjustert kursmålet på Stein Erik Hagens Orkla til 95 kroner pr. aksje, fra tidligere 105 kroner, skriver TDN Direkt.

Kjøpsanbefalingen er imidlertid klar, hvor meglerhuset skriver at selskapets rabatt mot en sum-av-delene verdsettelse er nær høyeste nivå noensinne.

Analytikerne i ABG Sundal Collier mener ifølge nyhetsbyrået Orkla vil ha tøffe sammenligningstall på årsbasis i første kvartal etter hamstringen under starten av coronapandemien i fjor, men forventer uansett en vekst i driftsresultatet på 1,3 prosent på årsbasis.

«Fra andre kvartal venter vi en sterkere vekst i driftsresultatet drevet av M&A, Eastern og NaturaQ, full effekt av kostnadsøkninger i Norge fra 1. februar, samt generelle kostnadsforbedringer», skriver meglerhuset.

Meglerhuset mener at investorer bør ekskludere Jotun fra selskapsverdien (EV), da selskapet ikke inkluderes i selskapets driftsresultat. Justert for Jotun, faller selskapsverdien med rundt 20 prosent, eller med 18,5 milliarder kroner, som betyr at Orkla handler på en selskapsverdi mot driftsresultat på 12,8 ganger mot sammenlignbare selskaper i BCG-segmentet på 17,5 ganger.

Analytikerne mener også at aksjen handler med en betydelig rabatt på P/E mot sammenlignbare selskaper, skriver TDN Direkt.

Siden nyttår er aksjen ned 5 prosent på Oslo Børs.