Elkem øker prisene på alle sine silikonprodukter, skriver selskapet på sine hjemmesider. TDN Direkt omtalte saken først.

Prisøkningene forklares med endringer i markedsforhold og investeringer i spesialisering for å betjene kundenes behov, og vil variere mellom produktlinjer. Eksisterende kontrakter vil ikke påvirkes, men de nye prisene vil få effekt for nye leveranser etterhvert som kontrakter tillater det.

– Vi ser tegn på at global industriell aktivitet akselererer mens vi kommer oss gjennom coronakrisen. Den globale etterspørselstrenden i silikonindustrien har kommet tilbake som en tidlig indikator på økonomisk gjeninnhenting, og denne etterspørselen ventes å fortsette eller til og med akselerere de neste årene, sier direktør Frederic Jacquin i en kommentar.

Elkem ser videre for seg at den totale silikonetterspørselen, som er høyere enn dagens tilbud, vil fortsette å vokse i et klima med regulatoriske endringer.