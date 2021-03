DNB Markets tar opp dekning på Rana Gruber, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 85 kroner.

Analytikerne minner om at selskapets break-even priser på jernmalm ligger på 70 dollar pr. tonn, mens dagens spotpriser ligger på 165 dollar pr. tonn.

«Futureskontrakter indikerer riktignok at aktørene i markedet venter at spotprisene på lang sikt vil falle ned mot break-even nivået, men historisk sett har futuresprisene også vist seg å være en svært begrenset indikator for de faktiske fremtidige spotprisene», skriver DNB Markets.

Volatil kursutvikling

Ifølge tallknuserne innebærer dette at vi kan få en volatil kursutvikling i aksjen fremover. Basert på estimatene til DNB Markets har Rana Gruber en egenkapitalverdi på rundt 200 kroner pr. aksje dersom jernmalmprisene skulle holde seg på dagens nivå, mens verdien faller ned mot null ved priser nede på break-even nivået.

«På våre estimater er selskapet verdsatt med en P/E på 3,6 for 2021 og gjennomsnittlig P/E på 6,3 for de neste tre årene», skriver analytikerne.

I forkant av børsnoteringen i slutten av februar foretok Rana Gruber et nedsalg av nærmere 18,7 millioner aksjer til kurs 49,50 kroner. I løpet av første dag på Euronext Growth steg aksjen til 65,90 kroner.

Haudemann takket for seg

Jan Haudemann-Andersen solgte hele aksjeposten på 125 millioner i Rana Gruber onsdag kveld til investorkolleger etter å ha mistet halve gevinsten på to dager. Nå er også trolig Øystein Stray Spetalen på vei ut.

Denne uken fikk Rana Gruber innpass i Dovre-porteføljen.

Torsdag sluttet aksjen på 65,50 kroner. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 30 prosent.