Coronaviruspandemien dominerte året 2020 for Elkem. Selskapet presenterte fredag morgen regnskapet for fjoråret, og viser til et årsresultat på 278 millioner kroner, mot 897 millioner kroner året før.

Samlede driftsinntekter i 2020 endte på 24.691 millioner kroner, mot 22.668 millioner kroner året før, mens driftsresultatet havnet på 957 millioner kroner, mot 1.189 millioner kroner i 2019.

Resultat pr. aksje var på 0,41 kroner, mot 1,47 kroner i 2019.

Øker skatten

Av årsrapporten går det også frem at Skatteetaten i februar 2021 besluttet å øke Elkems skattbare inntekt for årene 2016-2019 med 781 millioner kroner. Dette vil øke Elkems skattekostnad med 181 millioner kroner.

Elkem bestrider kravet og har ikke satt av for dette i årsregnskapet for 2020, skriver TDN Direkt.

Beløpet vil forfalle til betaling i første kvartal 2021, og er relatert til låneavtaler og gjeldslettelsesavtaler mellom Elkem og Bluestar Silicones International i 2016.

«Basert på juridisk rådgivning er Elkems vurdering at forsvaret mot beslutningen vil vinne frem, og ingen avsetninger for økte skattekostnader har blitt tatt i konsernregnskapet for 2020», heter det.