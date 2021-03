Bergen Engines-sjefen forbauset over oppstyret

Administrerende direktør Jon Erik Røv sier de ikke har ønsket å uttale seg fordi de ikke vil legge seg borti det politiske, men at det nå var på tide med noen oppklaringer.

– Vi synes dette har fått veldig stor oppmerksomhet i forhold til hva vi egentlig gjør. Leser du enkelte artikler, kan det se ut som Forsvaret er hovedkunden vår. Det er de ikke. Marine og kystvakt er viktige kontrakter å ha, men det er ikke være eller ikke være for oss, sier Røv til E24.

Bergen Engines leverer store gass- og dieselmotorer både til skip og til landbaserte kraftanlegg. Siden 2007 har motorer til forsvarsskip over hele verden, inkludert kystvakt, utgjort 2 prosent av motorleveransene fra fabrikken, forklarer Røv.

– Vi er en stor leverandør av et kommersielt produkt til Kystvakten, som et hvilket som helst annen fartøy. Det er ikke andre motorer som står der enn de som står i et kommersielt skip. Vi forstår at myndighetene trenger å forsikre seg om at salget ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko, og vi vil støtte dem i det arbeidet, sier Røv.

Røv sier de har brutt kontakten med kjøperen TMH International mens myndighetene gjør sine undersøkelser.

Den 4. februar i år ble det kjent at motorfabrikken hadde fått nye, russiske eiere. Denne uken varslet justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at norske myndigheter vurderer å stanse salget til de russiske kjøperne.

(©NTB)