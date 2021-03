Agilyx Corporation, et heleid datterselskap av Agilyx, har inngått en samarbeidsavtale med NextChem, et datterselskap av Maire Tecnimont Group, om utvikling av anlegg for avansert resirkulering globalt, fremgår det av en børsmelding mandag morgen.

Avtalen kombinerer Agilyx’ pyrolyseteknologi med NextChems ekspertise innenfor lisensiering, implementering og EPC-tjenester for resirkuleringsløsninger for plast.

NextChem skal fungere som en teknologi- og EPC-partner for Agilyx. Målet med partnerskapet er å akselerere implementeringen av anlegg for kjemisk resirkulering globalt, og ved hjelp av Agilyx’ pyrolyseteknologi konvertere blandet plastavfall til sirkulære olefiner og sirkulært drivstoff.

Partnerskapet skal i sin første fase utvikle en serie resirkuleringsprosjekter for kjemisk resirkulering for tredjeparter. Først vil man fokusere på to prosjekter som allerede er identifisert – ett i Europa og ett i Sør-Amerika.