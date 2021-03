Veidekke fullførte mandag salget av sin asfalt- og pukkvirksomhet i Rogaland til Stangeland Gruppen. Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet.

Både kjøper og selger har jobbet ut i fra en intensjonsavtale om overtagelse som ble inngått i januar i år.

Salget av asfalt- og pukkvirksomheten kommer ettersom at Veidekke ikke er fornøyde med lønnsomheten de klarte å oppnå for virksomheten i Rogaland. Den solgte virksomheten fikk en omsetning på 125 millioner kroner i 2020, med et tilhørende negativt resultat.

Transaksjonen regnskapsføres i første kvartal 2021 og vil gi et regnskapsmessig resultat på rundt 50 millioner kroner og en likviditetseffekt på nærmere 35 millioner kroner for segmentet Infrastruktur Norge.