Har fått over 100 tomteforslag til ny batterifabrikk

I desember ble det kjent at Norsk Hydro, Panasonic og Equinor leter etter tomter til en stor batterifabrikk i Norge.

Selskapene ba den gang norske kommuner og regioner om å melde sin interesse, og prosjektet skal nå ha jobbet frem en oversikt over de rundt 20 mest aktuelle forslagene, melder Norsk Hydro.

Totalt skal det ha det kommet inn 82 henvendelser med til sammen over 100 forslag fra alle deler av landet.

Flere vurderinger

«Tomtevalg for en mulig batterifabrikk er ett element av et større arbeid som nå utføres av Panasonic, Equinor og Hydro for å utrede mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk storskala batterivirksomhet i Norge», skriver selskapet.

I tillegg til aktuelle tomter, vurderer partnerne nå også markedet for litium-ion-batterier i Europa, markedsdynamikk og rammebetingelser, og ifølge meldingen forventes det en konklusjon rundt midten av 2021.