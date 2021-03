Kongsberg-selskap vinner vindturbinkontrakt til over 300 millioner

Kongsberg Maritime har signert en kontrakt for en leveranse av en integrert teknologiløsning til et installasjonsfartøy for vindturbiner, som skal bygges ved det amerikanske verftet Keppel AmFELS, ifølge en børsmelding onsdag.

Kontrakten har en verdi på rundt 40 millioner dollar, tilsvarende 339 millioner kroner.

Skipet skal bygges for det amerikanske energiselskapet Dominion Energy og levering fra verftet er ventet i 2023. Fartøyet skal kunne transportere og installere flere sett av neste generasjons vindturbiner og fundamenter, og blir det første av sitt slag som bygges i henhold til kravene for fornybar, offshore energiproduksjon som er definert i USAs Jones Act.