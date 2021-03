Norsk Hydro skal øke produksjonen ved bruk av skrap

Norsk Hydro lanserer nå en ambisjon om å øke sin totale produksjon av primæraluminium i Norge med 10 prosent gjennom forbrukerskrap, opplyses det i en melding.

– Vi piloterer nå denne innovative løsningen ved Hydro Høyanger. Etter at vi har verifisert løsningen i Høyanger, vil vi sikte mot å ta i bruk denne tilnærmingen på tvers av våre norske aluminiumverk, sier leder for primærproduksjon i Hydro Aluminium, Ola Sæter, i en kommentar.

Lavere karbonavtrykk

Norsk Hydros aluminiumproduksjon i Norge er basert på fornybar kraft ved fem verk i Norge. Det gir en årlig kapasitet på cirka 1,2 millioner tonn, av selskapets totale produksjon på 2 millioner tonn.

Ved produksjonen i Norge er det gjennomsnittlige CO2-fotavtrykket på 25 prosent av det globale gjennomsnittet. Med introduksjon av forbrukerskrap kan dette bli enda lavere.

– I Norge har vi kompetansen, ferdighetene og den brede teknologiske forståelsen som er nødvendig for å være ledende innen vår globale industri, og for å drive frem utviklingen av sirkulære løsninger for den sirkulære økonomien og dermed kombinere lønnsomhet og bærekraft, sier Sæter.