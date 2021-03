Borgestad-datter får forlenget lån

Borgestad-datter Höganäs Borgestad Holding har blitt enige med Nordea Bank i Sverige om en forlengelse av det eksisterende låneengasjementet, opplyses det i en børsmelding.

Lånet blir forlenget frem til 30. juni 2022. Årsaken til at forlengelsen ikke er lenger er at begge parter forventer at den strategiske samarbeidsavtalen med Refratechnik Cement og Refratechnik Steel vil redusere totalengasjementet og finansieringskostnaden vesentlig for Höganäs Borgestad.

Låneengasjementet inkluderer i dag kredittfasiliteter på 93,5 millioner svenske kroner i pantelån, 70 millioner i kassekreditt og 30 millioner i sesongkreditt.