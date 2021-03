Nordea Markets har startet dekning av AqualisBraemar LOC, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål 14 kroner.

Fredag omsettes aksjen for 8,60 kroner, opp 12,4 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige ytterligere 63 prosent.

Etter oppkjøpet av LOC mener Nordea Markets at AqualisBraemar er perfekt posisjonert for å dra nytte av veksten innen fornybar havenergi.

«Selskapet sikter inn mot å få 50 prosent av sine inntekter fra fornybare energikilder innen 2025. Vi mener dette er en mulighet med tanke på den nåværende posisjonen og markedsveksten», skriver analytikerne i rapporten.

Kursmålet Nordea Markets opererer med gir en selskapsverdi (EV) mot driftsresultat på 11 ganger 2022-estimatene.

I slutten av november 2020 hentet AqualisBraemar 135 millioner kroner i en emisjon for å kjøpe London-baserte LOC Group.

– Strategien er klar. Vi ønsker å vokse gjennom ekspansjon i den raskt voksende offshore fornybarindustrien og utnytte vår posisjon innen shipping, olje og gass for å støtte denne energitransformasjonen, uttalte AqualisBraemar-sjef David Wells i forbindelse med oppkjøpet.