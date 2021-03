Cambi, som produserer metangass og et jordprodukt fra kloakkslam, har signert en kontrakt for et nytt hydrolyseanlegg i Kansas City, som ble annonsert 12. februar, fremgår det av en børsmelding.

Kontrakten er tildelt av Goodwin Brothers Construction Co. og det er budsjettert til rundt 150 millioner dollar.

Overlevering av anlegget er planlagt i 2024.