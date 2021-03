Seabirds datterselskap Green Minerals, som skal investere enorme beløp i gruvedrift på havbunnen, har første handelsdag på Euronext Growth tirsdag og har signert en intensjonsavtale med et konsortium ledet av Oil States Industries (UK), fremgår det av en børsmelding.

Avtalen innebærer et samarbeid om en front-end engineering and design-studie (FEED) for et Harsh Environment Deep Sea Mining System (HEDSMS) mot en langsiktig kontrakt for bruk innen norsk jurisdiksjon.

Selskapet forventer første malm under den planlagte piloten i 2026. Den utvinnede malmen forventes å inneholde betydelige mineraler som er nødvendige for det grønne skiftet, som kobber, kobolt, nikkel og sjeldne jordarter (REE), ifølge meldingen.