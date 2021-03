Vow hentet 230 mill.

Vow har gjennomført en rettet emisjon på fem millioner nye aksjer, mens eksisterende aksjonærer har solgt tre millioner aksjer til 46 kroner pr. aksje. Det innebar en rabatt på 8,37 prosent målt mot sluttkursen tirsdag.

Provenyet fra den rettede emisjonen skal brukes til innledende finansiering av Vow Green Minerals.

I tillegg er midlene øremerket til å forfølge vekstmuligheter som samarbeidsavtalen med Arcelor Mittal og Repsol, videre oppbygging og utvikling av teknologiselskapet ETIA og å sikre en sterkere balanse.

Innsidere selger seg ned

Ingerø Reiten Investment Company har solgt 1,2 millioner aksjer, mens Badin Invest ltd., Daler Inn ltd. og Exproco ltd. har solgt 600.000 aksjer hver.

Disse selskapene kontrolleres av primærinnsiderne Narve Reiten (styreleder) og Bård Brath Ingerø (styremedlem), pluss Henrik Badin, Asgeir Wien og Jonny Hansen, som alle sitter i ledergruppen.

Etter nedsalget er deres poster redusert til henholdsvis 31,1, 9,9, 10 og 9,96 millioner aksjer.

Salget av eksisterende aksjer var ifølge en børsmelding delvis motivert av aksjonærers ønske om å sikre fri flyt i selskapets aksjer. Provenyet vil bli brukt til å betale privat formuesskatt og til nedbetaling av gjeld.

Pareto Securities og SpareBank1 Markets var tilretteleggere i emisjonen, som ble gjennomført som en akselerert bokbyggingsprosess etter børsens stengetid tirsdag.

I tidlig handel onsdag ble Vow-aksjen omsatt til kurs 46,40 kroner.