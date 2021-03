Pareto Securities og SEB jekker opp kursmål

Både Pareto Securities og SEB hever ifølge oppdaterte analyser kursmålet på Elkem, skriver TDN Direkt.

Førstnevnte oppjusterer kursmålet til 45 kroner, fra tidligere 35 kroner pr. aksje, mens SEB oppjusterer til 40 fra tidligere 37 kroner.

Begge meglerhusene gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.

Øyner vekst

Analytikerne trekker ifølge nyhetsbyrået frem at det ventes et sterkere resultat for førstekvartal.

«Markedsinnhentingen med økte priser på silikoner og ferrosilisium har fortsatt så langt i år, og vi venter at Elkem vil rapportere deres høyeste kvartalsvise ebitda siden tredjekvartal 2018», skriver SEB.

Pareto peker på at den sykliske innhentingen fortsetter og at markedsforholdene har bedret seg for Elkem.

Lunken mottagelse

Fjorårets siste kvartal endte med rekordhøye inntekter på 7,1 milliard kroner for Elkem. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 938 millioner.

EBITDA var nesten 60 millioner kroner bedre enn analytikernes forventninger, ifølge TDN Direkt, og 81 prosent bedre enn i samme kvartal året før.

– Våre viktigste markeder fortsatte å bedre seg i fjerde kvartal, kommenterte Elkem-sjef Michael Koenig.

Likevel ble det ingen jubelstemning på Oslo Børs, i etterkant av tallene.Samme dag var aksjen ned rundt 3 prosent til 31 kroner.