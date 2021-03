Nel mottok ordre på 40 millioner

Nel har gjennom datterselskapet Nel Hydrogen Fueling fått inn ordre på fire H2Station-fyllestasjoner. Det er et datterselskap av Iwatani Corporation i California som har bestilt fyllestasjonene, og kommer i tillegg til de 14 stasjonene Iwatani bestilte i 2020.

Verdien på ordren forventes å være mer enn 40 millioner kroner.

«Vi er veldig beæret over at Iwatani har valgt vår H2StationT for sin første hydrogen drivstoffstasjon støttet av Grand Funding Opportunity under Californian Energy Commissioning. Stasjonene vil tjene eksisterende så vel som nye drivstoffcellebiler med drivstoff uten utslipp», sier Ulrik Torp Svendsen i Nel Hydrogen Fueling.

« Med vår nye Nel-enhet for tiden basert i Los Angeles-området ser vi nå frem til å utvide virksomheten vår i Sør-California og støtte Iwatani», forklarer han videre.

Nel-aksjen er opp 127,2 prosent det siste året, mens den er ned 13,6 prosent den siste måneden.