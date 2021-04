Nedgraderer aksje etter solid børsoppgang

Analytiker i Pareto Securities, Kenneth Sivertsen, nedgraderer nå sin anbefaling på Borregaard fra kjøp til hold.

Kursmålet på aksjen løftes derimot fra 180 til 185 kroner, og Sivertsen påpeker i rapporten at de fortsatt har tro på Borregaard som en attraktiv eksponering for langsiktige investorer.

«Aksjen er imidlertid opp 25 prosent prosent hittil i år, og vi tror prosjektporteføljen er godt reflektert nå. Med få triggere i nær fremtid nedgraderer vi til hold», skriver Pareto-analytikeren.

I løpet av de siste tolv månedene har Borregaard-aksjen steget mer enn 90 prosent.

Små justeringer

For første kvartal venter Pareto at Borregaard vil levere en justert EBITDA på 281 millioner kroner, drevet av positive effekter for BioSolutions, samt høyere salgsvolum for BioMaterials.

Det er en oppgang på 16 prosent fra samme periode i fjor, og 4 prosent over konsensus.

Pareto forventer høyere realiserte priser fremover, i tillegg til et positivt bidrag fra kapasitetsutvidelsen for biovanillin og full effekt av kostnadsbesparelsene i Sarpsborg.

Meglerhuset gjør derfor kun mindre endringer i sine estimater for 2021-2023, og påpeker at deres resultatforventninger ligger 8-7 prosent foran konsensus. Pareto forventer nå et resultat pr. aksje på 8,25 kroner i 2023.

Positive

Alf Inge Gjerde i Storebrand Asset Management uttalte for et par uker siden til Finansavisen at han tror et skift mot mer syklisk eksponerte aksjer vil gi økt fokus på selskaper som Elkem og Borregaard.

– Begge vil trolig oppleve tiltagende etterspørsel etter sine nisjeprodukter, oppjusterte inntjeningsestimater og bedre inntjening i året som kommer, sa han.

Aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg har en stund hatt Borregaard som en av sine favoritter . Også investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, liker aksjen, men mener nå at den har gått for mye.