Kaster seg på grønn ammoniakk

Det er få ting som er mer populært om dagen enn CO2-fri ammoniakk. Nylig gikk Yara, Statkraft og Aker Horizons sammen for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, med Herøya som første prosjekt.

Horisont Energi og Equinor har også inngått en intensjonsavtale om å undersøke muligheten for å bygge et karbonnøytralt ammoniakkanlegg i Finnmark. Investeringsrammen er på mellom 8 og 10 milliarder kroner.

Og innen skipsfarten er det seriøse planer om å bytte ut tungolje og diesel som drivstoff med grønn ammoniakk.

For å møte den ventede etterspørselen etter å bygge store, grønne ammoniakkfabrikker, innleder nå Nel og danske Haldor Topsoe et samarbeid.

– Vi er teknologileder på elektrolyse, mens Haldor Topsoe er ledende på å bygge ammoniakkfabrikker. Vi har derfor store forventninger til dette samarbeidet, sier Nel-sjef Jon André Løkke.

Mer business

Han forteller at kontakten mellom Nel og Haldor Topsoe ble etablert for et drøyt halvår siden, etter at begge selskapene hver for seg hadde fått flere forespørsler om grønn ammoniakk.

Haldor Topsoe har bygget ammoniakkanlegg i 80 år, og hadde i fjor inntekter på 6,2 milliarder danske kroner, og en bunnlinje på 480 kroner.

– Haldor Topsoe er en teknologileverandør, og etter vår mening den råeste i klassen til å levere ammoniakkfabrikker over hele verden. Grønn ammoniakk ligger an til å vokse sterkt fordi det stadig får nye bruksområder, sier Løkke.