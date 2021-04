Agilyx og AmSty vil bygge resirkuleringsanlegg i USA

AmSty, en større produsent av polystyren på det amerikanske kontinentet, og Agilyx Corporation, et heleid datterselskap av Agilyx AS, setter i gang utvikling av et felleseid anlegg for avansert resirkulering.

Agilyx melder at det er snakk om et anlegg med en kapasitet på 50-100 tonn pr. dag lokalisert ved AmSty Styrenes produksjonsanlegg i St. James, Louisiana. Anlegget vil benytte neste generasjon av Agilyx’ teknologi for avansert resirkulering, som allerede er tatt i bruk i samarbeidspartnernes joint venture Regenyx i Tigard, Oregon.

En mulighetsstudie for prosjektet er i gang, og en tidslinje for bygging og igangsetting vil bli offentliggjort etter hvert som fremdriften fortsetter.

– Utviklingen av denne teknologien har tatt seg opp det siste tiåret, og det er på tide å ta den til gjøre dette i større omfang, sier Tim Stedman, administrerende direktør i Agilyx, i en melding.