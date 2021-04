Tre meglerhus hever kursmålet

Arctic Securities nedgraderer Norsk Hydro fra kjøp til hold og øker ifølge TDN Direkt kursmålet fra 45 til 50 kroner. Årsaken til nedgraderingen skal være den siste tids sterke kursutvikling.

Meglerhuset venter et underliggende driftsresultat på 3,16 milliarder kroner i første kvartal 2021, fem prosent over konsensus. Samtidig økes estimatene for 2021 og 2022 med henholdsvis 1 og 3 prosent.

Tallknuserne i SEB Equities ser lysere på fremtiden og hever ifølge TDN Direkt kursmålet på Norsk Hydro fra 50 til 56 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Torsdag gikk Pareto Securities ut med en kjøpsanbefaling på Norsk Hydro samtidig som kursmålet ble hevet fra 45 til 60 kroner. Meglerhuset argumenterte med at høyere aluminiumspriser vil løfte inntjening og verdsettelse, og pekte på at en notering av Renewable Growth-virksomheten kan bidra til ytterligere oppside i aksjen.

Torsdag sluttet aksjen på 50,06 kroner.