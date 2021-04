DNB Markets anbefaler to aksjer

-

DNB Markets forventer at de løpende endringene i spotprisen på jernmalm, og ikke minst i forventningene til prisene, vil påvirke kursutviklingen i Rana Gruber fremover.

«Spotprisen har kommet ned med USD 11 pr. tonn den siste uken. Selv om vi får noe motsatt effekt av en styrket USD-kurs innebærer dette at dersom vi legger dagens spotpris til grunn vil løpende 12-måneders inntjening den siste uken ha blitt redusert fra 27,30 kroner til 24,40 kroner pr. aksje», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ifølge meglerhuset er endringen i de langsiktige prisene i samme periode redusert med 2-3 dollar pr. tonn for perioden frem til 2024. I futuresmarkedet ligger prisen for desember 2023 på 88 dollar pr. tonn.

Når DNB Markets legger dette inn i sine estimater innebærer det at aksjen nå er verdsatt med en P/E på 2,4 basert på dagens pris, men med en P/E på 9,8 basert på futuresprisen for 2023.

Ved å gjøre den samme øvelsen i Yara, men denne gangen med de aktuelle prisene på gjødsel, ammonium nitrat og naturgass, estimerer DNB Markets at dagens råvaremarked over en 12-måneders periode vil gi en inntjening på 7,5 dollar pr. aksje.

«Det gir basert på løpende priser og estimatene en 12-måneders P/E på 6,8. I gjennomsnitt har dette tallet ligget på 10,9 siden 2005», skriver meglerhuset.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på begge aksjene. Rana Gruber har et kursmål på 85 kroner mens Yara har et kursmål på 475 kroner. Fredag formiddag omsettes førstnevnte for 60,10 kroner, opp 1,0 prosent, mens sistnevnte omsettes for 444 kroner, opp 1,4 prosent.