Overser hydrogensatsing - enn så lenge

I løpet av de 16 handelsdagene som er gått siden Havyard spin-offen Hav Group ble notert 4. mars har aksjekursen falt rundt 8,5 prosent til 14 kroner. Denne uken tok tilrettelegger i noteringen, Fearnley Securities, som første meglerhus opp dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 25 kroner.

FORSIKTIG MED HYDROGEN: Analytiker Jørgen Torstensen i Fearnley Securities. Foto: Fearnley Securities

Dermed ser Fearnley-analytikerne Jørgen Torstensen og Elliot Jones, med utgangspunkt i Hav-kursen fredag ettermiddag, en potensiell oppside på nær 80 prosent i aksjen de beskriver som «maritime cleantech-aktøren du må eie».

Selskapet ble opprettet ved å hente ut de fire datterselskapene Hav design, Norwegian Electric Systems, Norwegian Greentech og Hav Hydrogen fra verftskonsernet Havyard. Mens Hav Hydrogen fremdeles er på prosjektstadiet har de øvrige selskapene som driver med skipsdesign, systemer for rensing av ballastvann til skip, og elektriske fremdriftsystemer vært leverandører til shipping og havbruksnæringen lenge.

– Etableringen av Hav Group er en synliggjøring av verdier disse fire forretningsområdene har skapt for Havyard i flere år allerede, sier Torstensen.

Han legger til:

– I motsetning til mange andre grønne selskaper som noteres for tiden har Hav inntekter i dag, i morgen og neste år, sier Torstensen.

Historisk har eksempelvis Hav Design, mens det ennå var en del av Havyard, hatt driftsmargin på 20-tallet.

Forsiktige med hydrogen

– Jeg vil si våre estimater er edruelige, dersom vi ser på hva disse segmentene tidligere har generert av marginer, sier Torstensen.

I en tid hvor hydrogenselskaper uten inntjening vies mye oppmerksomhet, har Torstensen og Jones enn så lenge kun regnet inn de operative forretningsområdene i Hav Group.

– Det er ikke fordi vi ikke tror på hydrogensatsingen. På sikt tror vi det er blant segmentene med størst potensial. Men i dag er det et skudd i mørket å sette en verdi på det.

For 2021 estimerer Fearnley-analytikerne en avkastning på fri kontantstrøm på 3 prosent mens det estimeres en avkastning på 10 prosent i 2023. Driftsmarginene anslår meglerhuset vil kunne komme opp i 2,5-12,5 prosent de neste par årene.

– Skipsfarten står for i underkant av 3 prosent av verdens klimagassutslipp, for at vi skal nå målene i Parisavtalen må den globale flåten bli grønnere. Vi ser derfor stor etterspørsel etter Hav Groups tjenester de kommende årene, både innen retrofit og nybygg, sier Torstensen.

Han trekker frem at selskapets ordrebok pr. i dag er på 850 millioner kroner, av dette anslås det at om lag 70 prosent ska realiseres i løpet av året.