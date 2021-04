Meglerhus nedgraderer industriaksje

Pareto Securities nedgraderer Yara-aksjen til hold fra tidligere kjøp, mens kursmålet holdes uendret på 450 kroner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset, melder TDN Direkt.

Pareto peker på at gjødselprisene vil være sesongmessig svake fremover, og mener dermed at verdsettelsen i aksjen er «fair».

Meglerhuset forventer en justert EBITDA på 610 millioner dollar for Yara i første kvartal, som tilsvarer en oppgang på 21 prosent på årsbasis. Driver for veksten er underliggende priser som mer enn motvirker gasskostnadene, men meglerhuset.

Forrige fredag rykket DNB Markets ut med en kjøpsanbefaling på Yara-aksjen og et kursmål på 475 kroner. Meglerhuset mener at selskapet i dagens råvaremarked over en 12-måneders periode vil gi en inntjening på 7,5 dollar pr. aksje.

Yara-aksjen har steget 25,98 prosent i år og stengte mandag til 448,5 kroner.