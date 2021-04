Sikret oppdrag fra brannvesenet i Antarktis

Hexagon Digital Wave sikret seg tilbake i desember 2020 et oppdrag fra brannvesenet i Antarktis for å forlenge levetiden på pusteutstyr, såkalte SCBA-sylindere, opplyses det i en melding.

SCBA-sylinderne overføres vanligvis til deponier i Nord-Amerika når slutten på brukbar levetid er nådd. Disse vil av naturlige årsaker ikke gå gjennom en nedbrytningsprosess, og for å unngå at de kastes har brannvesenet på Antarktis lett etter en mer bærekraftig løsning.

Hexagon Digital Wave startet arbeidet mot slutten av 2020. Testprosessen er nå avsluttet, og sylindrene er returnert til Antarktis.

– Vi tror på ren luft overalt, og å kunne tilby bærekraftige løsninger til de som opererer i et av verdens mest avsidesliggende og urørte områder er et stort privilegium, sier Jack Schimenti i Hexagon Digital Wave i en kommentar.

Brannvesenet i Antarktis er en støttemekanisme for U.S Antarctic Program (USAP) og United States Air Force (USAF), og tilbyr brann- og redningstjenester under noen av de mest ekstreme forholdene som finnes.