Kjøper indisk mat for 2,4 milliarder

Orkla har gjennomført milliardkjøp innen indisk krydder og matvarer, opplyses det i en melding onsdag.

Merkevarekonsernet har sikret seg 67,8 prosent av aksjene i Eastern Condiments Private Limited via MTR Foods.

Kjøpesummen verdsetter Eastern til cirka 2,4 milliarder kroner på kontant- og gjeldfri basis, opplyses det.

Av pressemeldingen går det frem at Orkla med dette kjøpet vil bli en betydelig arbeidsgiver i India og få mer enn 4.000 ansatte i landet.

Virksomheten vil bestå av ni fabrikker i seks delstater som dekker hele det indiske markedet og eksportvirksomheten.

Store i India

– Jeg er veldig glad for at oppkjøpet nå er på plass. MTR Foods og Eastern er begge ikoniske indiske merkevarer i et raskt voksende indisk marked, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Han påpeker at MTR Foods har femdoblet salgsinntektene siden Orklas inntreden i 2007.

Eastern har syv fabrikker i fire ulike stater i India og ca. 3.000 ansatte. Siste 12 måneder pr. 30. juni 2020 oppnådde selskapet en omsetning på INR 9,0 mrd. (ca. 1,1 mrd. kroner) og normalisert EBITDA på INR 1,1 mrd. (ca. 129 mill. kroner). Omsetningen har økt med nærmere 8 prosent årlig i perioden 2014-2020.

Fusjoneres

I en børsmelding datert 4. september 2020, går det frem at Eastern vil bli fusjonert inn i MTR Foods. Etter fusjonen vil Orkla eie 90,01 prosent og brødrene Firoz og Navas Meeran vil til sammen eie 9,99 prosent.

Fusjonsprosessen er forventet å ta omtrent 15 måneder. Selskapet konsolideres i Orklas regnskap fra 1. april 2021.

MTR Foods har vært en del av Orkla siden 2007. Virksomheten har 1.018 ansatte, og oppnådde i 2020 en omsetning på INR 9,2 mrd. (ca. 1,2 mrd. kroner).